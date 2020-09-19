ФОТО. Криштиану Роналду получил трофей от IFFHS

35-летний португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в 5-й раз за карьеру вручили приз от Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Награда IFFHS World’s Best International Top Goal Scorer вручается лучшему бомбардиру международных и еврокубковых соревнований на протяжении календарного года. В течение 2019 года Роналду забил в общей сложности 21 гол за сборную Португалии и «Ювентус» в Лиге чемпионов.

«Счастлив выиграть награду IFFHS World’s Best International Top Goal Scorer 2019!» - написал Роналду в своем Инстаграм.