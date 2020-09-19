Вряд ли пройдет в декабре. Клубный чемпионат мира под угрозой срыва

Президент ФИФА Джанни Инфантино собирается перенести турнир на 2021 год

  • 19.09.2020 02:55
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Вряд ли пройдет в декабре. Клубный чемпионат мира под угрозой срыва
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Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал, что клубный чемпионат мира 2020, видимо, не состоится в декабре, как планировалось изначально.

Некоторые конфедерации не закончат матчи своей Лиги чемпионов до декабря. Исходя из этого, вряд ли клубный ЧМ пройдет в декабре, как планировалось изначально.

Инфантино пояснил: «Мы обсуждаем варианты, мониторим ситуацию. Изучаем, можно ли сыграть в Катаре в начале 2021 года. Конечно, мы хотим сохранить турнир. Здоровье будет главным приоритетом. Мы никогда не поставим под угрозу чье-либо здоровье».

В клубном ЧМ должен был принять участие победитель Лиги чемпионов УЕФА, мюнхенская «Бавария».

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Источник — AP News

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