Вряд ли пройдет в декабре. Клубный чемпионат мира под угрозой срыва

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал, что клубный чемпионат мира 2020, видимо, не состоится в декабре, как планировалось изначально.

Некоторые конфедерации не закончат матчи своей Лиги чемпионов до декабря. Исходя из этого, вряд ли клубный ЧМ пройдет в декабре, как планировалось изначально.

Инфантино пояснил: «Мы обсуждаем варианты, мониторим ситуацию. Изучаем, можно ли сыграть в Катаре в начале 2021 года. Конечно, мы хотим сохранить турнир. Здоровье будет главным приоритетом. Мы никогда не поставим под угрозу чье-либо здоровье».

В клубном ЧМ должен был принять участие победитель Лиги чемпионов УЕФА, мюнхенская «Бавария».