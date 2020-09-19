Вряд ли пройдет в декабре. Клубный чемпионат мира под угрозой срыва

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал, что клубный чемпионат мира 2020, видимо, не состоится в декабре, как планировалось изначально.
Некоторые конфедерации не закончат матчи своей Лиги чемпионов до декабря. Исходя из этого, вряд ли клубный ЧМ пройдет в декабре, как планировалось изначально.
Инфантино пояснил: «Мы обсуждаем варианты, мониторим ситуацию. Изучаем, можно ли сыграть в Катаре в начале 2021 года. Конечно, мы хотим сохранить турнир. Здоровье будет главным приоритетом. Мы никогда не поставим под угрозу чье-либо здоровье».
В клубном ЧМ должен был принять участие победитель Лиги чемпионов УЕФА, мюнхенская «Бавария».
Источник — AP News
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