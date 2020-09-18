Шарлеруа упрочил лидерство в Бельгии, обыграв команду Причиненко

В стартовом матче 6-го тура чемпионата Бельгии встречались команды-лидеры турнира. «Шарлеруа» выиграл у «Беерсхота» со счетом 3:1.

Украинский футболист команды гостей Денис Причиненко, имеющий также немецкий паспорт, всю игру оставался на скамейке запасных.

«Шарлеруа» упрочил лидерство, выиграв все свои 6 матчей (18 очков). «Беерсхот» остался на 2-м месте в турнирной таблице (12 очков).

Чемпионат Бельгии. 6-й тур

«Шарлеруа» – «Беерсхот» – 3:1

Голы: Резаеи, 29, 87 (пен), Голиадзе, 55 – Судзуки, 90+1.

Турнирная таблица чемпионата Бельгии