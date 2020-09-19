ВИДЕО. Новый Чилаверт? Вратарь забил победный гол в Бразилии со штрафного

Яркий эпизод произошел в матче в Бразилии между командами «Баия» и «Атлетико Гоияниенсе» (0:1).
Единственный гол в поединке забил вратарь команды гостей Жан Пауло Фернандес Фильо.
Голкиперу явно не дают покоя лавры парагвайского голкипера-голеадора Хосе Луиса Чилаверта.
На 40-й минуте Жан пошел к чужим воротам пробивать штрафной удар. Смотрите, что из этого получилось.
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Источник — YouTube
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