Женская сборная Украины одержала первую победу в квалификации Евро-2022

Женская сборная Украины провела очередную встречу в рамках отборочного турнира Евро-2022. Наша команда на выезде встречалась с Черногорией и одержала победу со счетом 3:1.

Таким образом, «сине-желтые» одержали первую победу в отборочном турнире. Следующим соперником сборной Украины станет команда Греции, с которой подопечные Натальи Зинченко сыграют 22-го сентября на киевской «Оболонь-Арене». Матч начнется в 19:00.

Отборочный турнир Евро-2022 (женщины). Группа I.

Черногория – Украина – 1:3

Дешич (63) – Апанащенко (23), Кунина (60), Булатович (66, автогол)

Шаранович (37), Булатович (89) – Панцулая (6), Козлова (71)

Черногория: Обрадович, Попович, Шаранович, Джуркович (Радунович, 92), Булатович, Джокович, Дешич, Тошкович, Куч (Недич, 86), Карличич (Бечич, 95), Божич

Украина: Самсон, Подольская, Андрухив (Кунина, 58), Басанская, Панцулая (Петрик, 46), Шматко, Андрущак, Овдийчук, Апанащенко, Козлова (Калинина, 81), Химич

Арбитр: Виола Раудзиня (Латвия)

Стадион «DG-Арена Лешкополе» (Подгорица, Черногория)

Группа I