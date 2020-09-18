Женская сборная Украины одержала первую победу в квалификации Евро-2022

Женская сборная Украины провела очередную встречу в рамках отборочного турнира Евро-2022. Наша команда на выезде встречалась с Черногорией и одержала победу со счетом 3:1.
Таким образом, «сине-желтые» одержали первую победу в отборочном турнире. Следующим соперником сборной Украины станет команда Греции, с которой подопечные Натальи Зинченко сыграют 22-го сентября на киевской «Оболонь-Арене». Матч начнется в 19:00.
Отборочный турнир Евро-2022 (женщины). Группа I.
Черногория – Украина – 1:3
Дешич (63) – Апанащенко (23), Кунина (60), Булатович (66, автогол)
Шаранович (37), Булатович (89) – Панцулая (6), Козлова (71)
Черногория: Обрадович, Попович, Шаранович, Джуркович (Радунович, 92), Булатович, Джокович, Дешич, Тошкович, Куч (Недич, 86), Карличич (Бечич, 95), Божич
Украина: Самсон, Подольская, Андрухив (Кунина, 58), Басанская, Панцулая (Петрик, 46), Шматко, Андрущак, Овдийчук, Апанащенко, Козлова (Калинина, 81), Химич
Арбитр: Виола Раудзиня (Латвия)
Стадион «DG-Арена Лешкополе» (Подгорица, Черногория)
Группа I
|
Команда
|
М
|
В
|
Н
|
П
|
З-П
|
О
|
Ирландия
|
5
|
4
|
1
|
0
|
10 - 3
|
13
|
Германия
|
4
|
4
|
0
|
0
|
31 - 0
|
12
|
Греция
|
4
|
1
|
1
|
2
|
5 - 7
|
4
|
Украина
|4
|
1
|
0
|
3
|
5 - 20
|
3
|
Черногория
|
5
|
0
|
0
|
5
|
1 - 22
|
0
Александр Снитко, Sport.ua
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