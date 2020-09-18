Остап МАРКЕВИЧ: «Реплики к судьям есть всегда. Это нормальный процесс»

Наставник «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал победу в 3-м туре УПЛ над «Днепром-1» (2:1):

– Матч был очень напряженным. «Днепр-1» – очень хорошая и организованная команда. Она играет по не совсем традиционной схеме. В процессе подготовки мы довольно много времени потратили на то, чтобы понять, как нам необходимо защищаться. Считаю, что мы неплохо справились с этой задачей. Но учитывая квалификацию и подбор исполнителей у «Днепра-1», нам не всегда удавалось своевременно перестраиваться и блокировать фланговые атаки соперника.

Поэтому результат для нас хороший, но нам еще много над чем надо работать. У нас молодая команда, которой необходимо время, приобрести опыт. Также нам надо быть смелее с мячом. Повторюсь, молодые ребята со временем приобретут уверенность. Я в это верю.

– Какую задачу поставило руководство клуба на этот сезон?

– Задача у нас одна – играть в футбол, который нравился бы болельщикам. Чтобы, когда нормализуется ситуация в мире и Украине, болельщики бы ходили на нашу игру.

– Концовка матча получилась нервной. Команды, если так можно выразиться, бодались. И было очень много реплик арбитрам со стороны двух команд.

– Мне кажется, что судья очень грамотно отсудил игру. Реплики всегда есть. Это нормальный процесс. Все хотят выиграть. И когда идет такой накал, как сегодня, обычно ты начинаешь искать, что тебе мешает добиться успеха. Это нормально. Но, повторюсь, судья отсудил уверенно.