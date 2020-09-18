ВИДЕО. Прошла на отказе. Как Азаренко утешала травмированную Касаткину

Белорусская теннисистка отличилась благородным поступком

  • 18.09.2020 20:25
  • 912 просмотров
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Прошла на отказе. Как Азаренко утешала травмированную Касаткину
© Twitter

Российская теннисистка Дарья Касаткина из-за травмы не смогла доиграть матч третьего круга турнира в Риме против белоруски Виктории Азаренко.

Азаренко поддержала соперницу, которая подвернула ногу во время матча, принесла ей лед и утешала.

 

 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Антон Корзун
    online
      Антон Корзун, 18.09.2020 20:52
    -1
    Чмокнула в щоку .
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 18.09.2020 20:50
    +2
    Даша Касаткина - довольно светлый человек. Воспитанная, культурная. Она из тех россиянок, с которыми можно нормально общаться. Виктория Азаренко - тоже добрый человек.
    -
    Среди россиян есть нормальные, адекватные люди. Их сейчас немного, но они есть. Мозги им промывают регулярно и капитально.
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 18.09.2020 20:46
    -1
    Азаренко по дружбе народов готова была слить матч Дарье, но та сама Вику пожалела)))
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 18.09.2020 20:37
    0
    обидно-Дарьякак никогда играла хорошо
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 18.09.2020 20:29
    0
    Это называется человечность.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 18.09.2020 20:50
    +2
    Даша Касаткина - довольно светлый человек. Воспитанная, культурная. Она из тех россиянок, с которыми можно нормально общаться. Виктория Азаренко - тоже добрый человек.
    -
    Среди россиян есть нормальные, адекватные люди. Их сейчас немного, но они есть. Мозги им промывают регулярно и капитально.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 18.09.2020 20:37
    0
    обидно-Дарьякак никогда играла хорошо
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 18.09.2020 20:29
    0
    Это называется человечность.
    Ссылка
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