ВИДЕО. Прошла на отказе. Как Азаренко утешала травмированную Касаткину

Российская теннисистка Дарья Касаткина из-за травмы не смогла доиграть матч третьего круга турнира в Риме против белоруски Виктории Азаренко.
Азаренко поддержала соперницу, которая подвернула ногу во время матча, принесла ей лед и утешала.
Compassion and camaraderie 💕@vika7 | #IBI20 pic.twitter.com/OvgX2RxD49— wta (@WTA) September 18, 2020
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Источник — Sport.ua
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Среди россиян есть нормальные, адекватные люди. Их сейчас немного, но они есть. Мозги им промывают регулярно и капитально.
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Среди россиян есть нормальные, адекватные люди. Их сейчас немного, но они есть. Мозги им промывают регулярно и капитально.
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