Павелко назвал стадион, на котором Украина U-21 примет Северную Ирландию

УЕФА для игры утвердил новый стадион «Колос» в Ковалевке Киевской области

  • 18.09.2020 20:08
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Павелко назвал стадион, на котором Украина U-21 примет Северную Ирландию
© ФК Колос Ковалевка

Определено место проведения поединка квалификационного турнира молодежного Евро-2021 U-21 между сборными Украины и Северной Ирландии. УЕФА для игры утвердил новый стадион «Колос» в Ковалевке Киевской области.

Выступления в текущем отборочном цикле чемпионата Европы U-21 молодежная сборная Украины 17 ноября завершит на стадионе «Колос» в селе Ковалевка, домашней арене местного одноименного клуба украинской Премьер-лиги. Сооружение было открыто после капитальной реконструкции в начале сентября.

Президент Украинской ассоциации футбола, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко так прокомментировал эту новость:

«Вне всякого сомнения, эта замечательная арена заслуживает матч такого уровня, и это замечательный подарок клуба «Колос», который вчера одержал свою первую победу на международном уровне и пробился в третий раунд квалификации Лиги Европы. Желаю и клубу, который вскоре будет гостеприимно принимать молодежную сборную, и команде U-21 во главе с Русланом Ротанем только побед и новых достижений на международной арене».

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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