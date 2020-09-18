Аталанта довольна тренером. Гасперини получил новый контракт

Джан Пьеро Гасперини договорился о новом договоре

  • 18.09.2020 16:31
  • 940 просмотров
  • 4 комментария
Аталанта довольна тренером. Гасперини получил новый контракт
© twitter.com/atalanta_bc

По информации итальянской прессы, руководство «Аталанты» согласовало с тренером Джан Пьеро Гасперини новый контракт.

Договор рассчитан на три года.

«Аталанта» при Гасперини в двух сезонах кряду финишировала в топ-3 Серии A, а также в дебютном сезоне Лиги чемпионов добралась до четвертьфинала.

В составе команды дебютный чемпионат провел украинский хавбек Руслан Малиновский.

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Источник — Football-Italia

(5 голосов)

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Комментарии
    Tample_ck7070
      Tample_ck7070, 18.09.2020 17:44
    0
    khatskevich_bog, 18.09.2020 17:39
    как по мне, то тренер Говно
    А можно хоть один аргумент кроме "как по мне"?
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 18.09.2020 17:39
    0
    как по мне, то тренер Говно
    Ссылка
    vados1991
    online
      vados1991, 18.09.2020 16:37
    -1
    Правильный выбор
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 18.09.2020 16:37
    -1
    Толковий тренер.
    Ссылка
    Tample_ck7070
      Tample_ck7070, 18.09.2020 17:44
    0
    khatskevich_bog, 18.09.2020 17:39
    как по мне, то тренер Говно
    А можно хоть один аргумент кроме "как по мне"?
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 18.09.2020 17:39
    0
    как по мне, то тренер Говно
    Ссылка
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