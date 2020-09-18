Аталанта довольна тренером. Гасперини получил новый контракт

По информации итальянской прессы, руководство «Аталанты» согласовало с тренером Джан Пьеро Гасперини новый контракт.

Договор рассчитан на три года.

«Аталанта» при Гасперини в двух сезонах кряду финишировала в топ-3 Серии A, а также в дебютном сезоне Лиги чемпионов добралась до четвертьфинала.

В составе команды дебютный чемпионат провел украинский хавбек Руслан Малиновский.