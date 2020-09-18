Валенсия проявляет интерес к Зозуле

Нападающий «Альбасете» Роман Зозуля вошел в шорт-лист форвардов, которых руководство «Валенсии» предложило на выбор главному тренеру команды Хави Гарсии. Об этом сообщает Plaza Deportivo.

В шорт-листе в основном опытные форварды в возрасте 30 и более лет, у которых истекают или истекли контракты: Кевин-Принс Боатенг, Даниэль Старридж, Микель Сан Хосе, Серхи Сампер, Андер Итурраспе и другие.

При этом наставник «Валенсии» остался недоволен предложенными кандидатурами: он считает, что эти игроки не смогут усилить команду.

Напомним, Зозуля был признан лучшим игроком «Альбасете» в прошлом сезоне. На счету украинца 4 гола и 2 ассиста в 38 матчах.