Валенсия проявляет интерес к Зозуле

Форвард «Альбасете» может пойти на повышение

  • 18.09.2020 15:06
  • 2204 просмотра
  • 7 комментариев
Валенсия проявляет интерес к Зозуле
© ФК Альбасете. Роман Зозуля

Нападающий «Альбасете» Роман Зозуля вошел в шорт-лист форвардов, которых руководство «Валенсии» предложило на выбор главному тренеру команды Хави Гарсии. Об этом сообщает Plaza Deportivo.

В шорт-листе в основном опытные форварды в возрасте 30 и более лет, у которых истекают или истекли контракты: Кевин-Принс Боатенг, Даниэль Старридж, Микель Сан Хосе, Серхи Сампер, Андер Итурраспе и другие.

При этом наставник «Валенсии» остался недоволен предложенными кандидатурами: он считает, что эти игроки не смогут усилить команду.

Напомним, Зозуля был признан лучшим игроком «Альбасете» в прошлом сезоне. На счету украинца 4 гола и 2 ассиста в 38 матчах.

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(8 голосов)

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Комментарии
    Arius
    online
      Arius, 18.09.2020 15:49
    -1
    аха и он плачет что не в сборной, сцука в сегунде 4 гола в 38 матчах....пздц ....смешно, епаный вброс....
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 18.09.2020 15:40
    0
    В 38 матчах 4 гола лучший нападающий!!это ужассс ,,защитник и то больше забивает в другом любом клубе,даже в упл)))))
    Ссылка
    Ярослав Лапшенков
      Ярослав Лапшенков, 18.09.2020 15:26
    0
    Кевін-Прінс Боатенг, Даніель Старрідж, Мікель Сан Хосе, Серхі Сампер, Андер Ітурраспе і інші.
    Как же гармонично в этой толпе смотрится Зозуля! (нет)
    Ссылка
    vitaly78
    online
      vitaly78, 18.09.2020 15:24
    -2
    Зозуля в Валенсии? Вы о чем? На солнышке не перегрелись?
    Ссылка
    alzhovtyak
      alzhovtyak, 18.09.2020 15:21
    0
    "В основном опытные форварды"
    При этом в списке из пяти игроков, которые названы - один нападающий и 4 полузащитника. Норм, че
    Ссылка
    dadlismit
      dadlismit, 18.09.2020 15:19
    -1
    Понимаю наставника Валенсии. Предложили весь непотреб
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 18.09.2020 15:14
    -1
    бред года
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 18.09.2020 15:40
    0
    В 38 матчах 4 гола лучший нападающий!!это ужассс ,,защитник и то больше забивает в другом любом клубе,даже в упл)))))
    Ссылка
    Ярослав Лапшенков
      Ярослав Лапшенков, 18.09.2020 15:26
    0
    Кевін-Прінс Боатенг, Даніель Старрідж, Мікель Сан Хосе, Серхі Сампер, Андер Ітурраспе і інші.
    Как же гармонично в этой толпе смотрится Зозуля! (нет)
    Ссылка
    alzhovtyak
      alzhovtyak, 18.09.2020 15:21
    0
    "В основном опытные форварды"
    При этом в списке из пяти игроков, которые названы - один нападающий и 4 полузащитника. Норм, че
    Ссылка
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