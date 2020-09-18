УПЛ определила дату перенесенного матча Рух - Шахтер

Команда сыграют 23-го сентября

  • 18.09.2020 15:10
  • 1304 просмотра
  • 1 комментарий
УПЛ определила дату перенесенного матча Рух - Шахтер
© upl.ua

УПЛ определила дату перенесенного матча 2-го тура чемпионата между «Рухом» и «Шахтером».

Матч пройдет 23-го сентября, начало в 19:00.

Игру перенесли из-за вспышки коронавируса в составе львовской команды.

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Источник — УПЛ

(4 голоса)

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Комментарии
    zzg77
    online
      zzg77, 18.09.2020 15:39
    +1
    Переноси, не переноси, а Рух по полной отсоси! Вряд ли Козловский будет сц.ть против ветра.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 18.09.2020 15:39
    +1
    Переноси, не переноси, а Рух по полной отсоси! Вряд ли Козловский будет сц.ть против ветра.
    Ссылка
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