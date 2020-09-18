УПЛ определила дату перенесенного матча Рух - Шахтер

УПЛ определила дату перенесенного матча 2-го тура чемпионата между «Рухом» и «Шахтером».
Матч пройдет 23-го сентября, начало в 19:00.
Игру перенесли из-за вспышки коронавируса в составе львовской команды.
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Источник — УПЛ
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