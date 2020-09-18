Андрей БОГДАНОВ: «Колос с каждым матчем будет писать свою историю»

В четверг «Колос» дебютировал в еврокубках с победы в рамках матча квалификации Лиги Европы против «Ариса». Хавбек Андрей Богданов рассчитывает на продолжение успешных выступлений.

«Тяжелая игра, соперник хорошего уровня, поэтому мы очень рады, что победили и прошли дальше. С каждым матчем будем писать историю «Колоса», - сказал Богданов.

С следующем раунде команда сыграет против «Риеки».