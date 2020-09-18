Реал пока заявил Лунина за молодежную команду

«Реал» Мадрид перед стартом сезона внес новых игроков в заявку, а также раздал новичкам номера.

Украинский вратарь Андрей Лунин, который в сезоне будет резервистом для Тибо Куртуа, пока заявлен за молодежную команду «Кастилья», но клуб переведет его в основу после официального ухода Гарета Бэйла и Серхио Регилона.

Ожидается, что Андрей будет выступать под 13-м номером.

В заявку внесены вернувшиеся в команду Мартин Эдегор (взял 21-й номер) и Борха Майораль (16-й).