В пятницу, 18-го сентября, состоится поединок 1-го тура чемпионата Германии по футболу, в котором мюнхенская «Бавария» примет «Шальке».
Матч пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:30 по киевскому времени.
В прямом эфире матч «Бавария» — «Шальке» покажет MEGOGO.
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Источник — Sport.ua
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