Динамо проведет без зрителей три ближайших домашних матча

Киевское «Динамо» три ближайших домашних матча во всех турнирах проведет без зрителей.
«Ближайшие три домашних матча со «Львовом» (19-е сентября — прим. ред.), «Минаем» (26-е сентября) и «Гентом» (30-е сентября) проводим без зрителей», — пишет канал «Динамо Киев Inside».
По состоянию на 18-е сентября, в Украине подтверждено более 169 тысяч случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19.
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Источник — Telegram
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