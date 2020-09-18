Динамо проведет без зрителей три ближайших домашних матча

Киевское «Динамо» три ближайших домашних матча во всех турнирах проведет без зрителей.

«Ближайшие три домашних матча со «Львовом» (19-е сентября — прим. ред.), «Минаем» (26-е сентября) и «Гентом» (30-е сентября) проводим без зрителей», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

По состоянию на 18-е сентября, в Украине подтверждено более 169 тысяч случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19.