Динамо проведет без зрителей три ближайших домашних матча

Болельщиков не пустят на поединки со «Львовом», «Минаем» и «Гентом»

  • 18.09.2020 11:35
  • 2344 просмотра
  • 4 комментария
Динамо проведет без зрителей три ближайших домашних матча
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» три ближайших домашних матча во всех турнирах проведет без зрителей.

«Ближайшие три домашних матча со «Львовом» (19-е сентября — прим. ред.), «Минаем» (26-е сентября) и «Гентом» (30-е сентября) проводим без зрителей», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

По состоянию на 18-е сентября, в Украине подтверждено более 169 тысяч случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19.

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Источник — Telegram

(3 голоса)

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Комментарии
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 18.09.2020 12:50
    -3
    Он вмещает 70 тыс если туда впустить 5 тыс болельщиков они даже не увидят друг друга. Решение полнейший бред но это Украина так что все норм
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 18.09.2020 12:17
    -7
    Ilya , 18.09.2020 12:15
    Как же Суркис очкует)
    Скоро у румына будет 100 охранников.
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 18.09.2020 12:15
    -7
    Как же Суркис очкует)
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 18.09.2020 12:10
    -11
    Вот и правильно, зачем всем видеть позор даунамы.
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