Динамо U-19 – Львов U-19 . Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 19 сентября, юношеская команда «Динамо» проведет матч третьего тура чемпионата Украины среди команд U19.
В этот день подопечные Игоря Костюка встретятся со «Львовом», который столичная команда будет принимать дома.
Поединок состоится на УТБ «Динамо» в Конча-Заспе. Начало - в 11:00.
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Источник — ФК Динамо Киев
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