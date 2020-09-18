Динамо U-19 – Львов U-19 . Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 19 сентября, юношеская команда «Динамо» проведет матч третьего тура чемпионата Украины среди команд U19.

В этот день подопечные Игоря Костюка встретятся со «Львовом», который столичная команда будет принимать дома.

Поединок состоится на УТБ «Динамо» в Конча-Заспе. Начало - в 11:00.