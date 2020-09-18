Определились все участники 1/8 финала Мастерса в Риме

Джокович и Надаль настроены встретиться в финале

  • 18.09.2020 10:28
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Определились все участники 1/8 финала Мастерса в Риме
© ATP. Рафаэль Надаль

В среду и четверг на Открытом чемпионате Италии по теннису прошли матчи второго круга у мужчин.
 
Верхнюю часть сетки возглавляет серб Новак Джокович, в нижней главный фаворит – испанец Рафаэль Надаль. 
 
Рим. Пары 1/8 финала
 
Верхняя часть сетки
 
 Новак Джокович –  Филип Краинович
 Лоренцо Мусетти –  Доминик Кепфер

 Маттео Берреттини –  Стефано Травалья
 Каспер Рууд –  Марин Чилич
 
Нижняя часть сетки
 
 Юго Умбер –  Денис Шаповалов
 Григор Димитров –  Янник Зиннер
 
 Диего Шварцман –  Хуберт Хуркач
 Душан Лайович –  Рафаэль Надаль

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Источник — Sport.ua

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