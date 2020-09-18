Определились все участники 1/8 финала Мастерса в Риме

В среду и четверг на Открытом чемпионате Италии по теннису прошли матчи второго круга у мужчин.
Верхнюю часть сетки возглавляет серб Новак Джокович, в нижней главный фаворит – испанец Рафаэль Надаль.
Рим. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Новак Джокович – Филип Краинович
Лоренцо Мусетти – Доминик Кепфер
Маттео Берреттини – Стефано Травалья
Каспер Рууд – Марин Чилич
Нижняя часть сетки
Юго Умбер – Денис Шаповалов
Григор Димитров – Янник Зиннер
Диего Шварцман – Хуберт Хуркач
Душан Лайович – Рафаэль Надаль
Источник — Sport.ua
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