В матче с участием Стяуа был побит рекорд результативности еврокубков

Впервые в истории обе команды забили как минимум по пять голов

  • 18.09.2020 10:10
  • 715 просмотров
  • 2 комментария
В матче с участием Стяуа был побит рекорд результативности еврокубков
© ФК Стяуа

В матче второго раунда квалификации Лиги Европы, в котором сербский клуб ТСЦ (Бачка-Топола) принимал румынский ФКСБ, более известный как «Стяуа» из Бухареста, случился настоящий водопад голов.

Основное время завершилось со счетом 4:4, причем команды обменялись голами в компенсированное время второго тайма, а хозяева еще с конца первой 45-минутки играли в меньшинстве. В дополнительное время судья удалил еще одного футболиста ТСЦ, сербы дважды пропускали, но дважды отыгрывались. 

Таким образом, этот матч стал первым в истории еврокубков (более 24 тысяч поединков), в котором обе команды забили как минимум по пять мячей.

Судьба этого грандиозного противостояния решилась в серии пенальти, где больше повезло гостям, которые и прошли в третий раунд квалификации, где сыграют против «Слована» из чешского города Либерец.

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Источник — Twitter

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Комментарии
    UZminaj
      UZminaj, 18.09.2020 10:22
    0
    не 6:7 по пенальті , а 4:5
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    con clusion
      con clusion, 18.09.2020 10:17
    -1
    Помнится Торпедо М - Арарат 7:6 по пенальти, но там было 0:0 по игре...
    А тут 4:4 и п. 6:7 тоже...
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    UZminaj
      UZminaj, 18.09.2020 10:22
    0
    не 6:7 по пенальті , а 4:5
    Ссылка
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