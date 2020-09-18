В матче с участием Стяуа был побит рекорд результативности еврокубков

В матче второго раунда квалификации Лиги Европы, в котором сербский клуб ТСЦ (Бачка-Топола) принимал румынский ФКСБ, более известный как «Стяуа» из Бухареста, случился настоящий водопад голов.
Основное время завершилось со счетом 4:4, причем команды обменялись голами в компенсированное время второго тайма, а хозяева еще с конца первой 45-минутки играли в меньшинстве. В дополнительное время судья удалил еще одного футболиста ТСЦ, сербы дважды пропускали, но дважды отыгрывались.
Таким образом, этот матч стал первым в истории еврокубков (более 24 тысяч поединков), в котором обе команды забили как минимум по пять мячей.
Судьба этого грандиозного противостояния решилась в серии пенальти, где больше повезло гостям, которые и прошли в третий раунд квалификации, где сыграют против «Слована» из чешского города Либерец.
Источник — Twitter
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А тут 4:4 и п. 6:7 тоже...
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