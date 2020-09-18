ВИДЕО. Динамо готовится к матчу со Львовом

Киевская команда провела двухчасовую тренировку на своей базе

  • 18.09.2020 09:18
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ВИДЕО. Динамо готовится к матчу со Львовом
© ФК Динамо Киев

Динамовцы вошли в насыщенный график матчей — до конца сентября команда будет проводить по два поединка в неделю, и ближайшим соперником киевлян станет «Львов».

После победы над АЗ в квалификации Лиги чемпионов «Динамо» вышло в плей-офф отбора, где встретится с «Гентом» — 23-го сентября в Бельгии и 29-го дома.

Параллельно киевляне готовятся к регулярным матчам украинской Премьер-лиги, в ближайшем из которых наша команда в субботу примет «Львов».

Поэтому времени на отдых нет: динамовцы собрались на клубной базе после обеда, а вечером провели двухчасовую тренировку, которая была посвящена отработке игровых взаимодействий и тактических аспектов.

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Источник — ФК Динамо Киев

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