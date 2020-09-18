ВИДЕО. Фран Соль идет к успеху

28-летний испанский нападающий киевского «Динамо» Фран Соль продемонстрировал, как он готовится к будущим матчам своей команды.
«Успех следует измерять не столько положением, которого человек достиг в жизни, сколько препятствиями, которые он преодолел», — написал Соль в Instagram, комментируя видео своих тренировок.
В текущем сезоне Соль провел за «Динамо» два матча во всех турнирах, где забил один мяч.
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Источник — Instagram
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