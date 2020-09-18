ВИДЕО. Фран Соль идет к успеху

28-летний испанский нападающий киевского «Динамо» Фран Соль продемонстрировал, как он готовится к будущим матчам своей команды.

«Успех следует измерять не столько положением, которого человек достиг в жизни, сколько препятствиями, которые он преодолел», — написал Соль в Instagram, комментируя видео своих тренировок.

В текущем сезоне Соль провел за «Динамо» два матча во всех турнирах, где забил один мяч.