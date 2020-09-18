ВИДЕО. Лунин готовится к старту чемпионата Испании

Украинский вратарь «Реала» активно тренируется перед началом Ла Лиги

  • 18.09.2020 07:09
  • 1262 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Лунин готовится к старту чемпионата Испании
© Instagram. Андрей Лунин

21-летний голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин продолжает готовиться к старту чемпионата Испании.

«До нашего дебюта в сезоне 2020/21 осталось всего 3 дня», — написал Лунин в Instagram, комментируя свежее видео своей тренировки.

В воскресенье, 20-го сентября, в рамках 2-го тура чемпионата Испании «Реал» на выезде сыграет против «Сосьедада».

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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
    hidalgo65
      hidalgo65, 18.09.2020 08:40
    0
    красавчик
    Ссылка
    hidalgo65
      hidalgo65, 18.09.2020 08:40
    0
    красавчик
    Ссылка
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