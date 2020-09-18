ВИДЕО. Лунин готовится к старту чемпионата Испании

21-летний голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин продолжает готовиться к старту чемпионата Испании.
«До нашего дебюта в сезоне 2020/21 осталось всего 3 дня», — написал Лунин в Instagram, комментируя свежее видео своей тренировки.
В воскресенье, 20-го сентября, в рамках 2-го тура чемпионата Испании «Реал» на выезде сыграет против «Сосьедада».
⚽️ @LaLiga 🇪🇸 Sólo quedan 3 días para nuestro debut en la Temporada 2020-21. 🇺🇦 До нашого дебюту в сезоні 2020-21 залишилось лише 3 дні. 🇬🇧 Only 3 days left until our debut in the 2020-21 Season. @nikefootball @brave_gk_official #RMCity #HalaMadrid #goalkeeper 🔙 #AndreyLunin #AL #trainingmood #instasport #команда #навчання #реамадрид #репортер 🛡 @realmadrid 🎥 @puzzlecomunicaciones
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.