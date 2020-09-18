Дмитрий ЩЕРБАК: «Постараемся взять 3 очка в матче с Александрией»

23-летний полузащитник полтавской «Ворсклы» Дмитрий Щербак поделился ожиданиями от матча 3 тура украинской Премьер-лиги против «Александрии».

«Игроки «Александрии» хорошо играют впереди, обыграли в первом туре «Мариуполь» со счетом 4:1. Они много атакуют, забивают. Я считаю, что это будет стимулом для нас отобрать у них очки. Постараемся увезти в Полтаву три очка», - сказал Щербак.

Матч «Александрия» – «Ворскла» состоится в субботу, 19 сентября. Начало в 14:00 по Киеву.