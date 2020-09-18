Иван ФЕДЫК: «Важно, что футбол возвращается в нормальное русло»

Главный тренер львовского «Руха» Иван Федык поделился ожиданиями от матча 3 тура украинской Премьер-лиги против «Колоса».

«Матч с болельщиками - совсем другая игра. И для болельщиков, и для футболистов очень важно, что футбол возвращается в нормальное русло.

Мы только сейчас вернулись к нормальному ритму тренировок. Тренировались больше в индивидуальном режиме. Последние туры в Первой лиге мы в таком режиме и играли, будем готовиться, чтобы быть готовыми сыграть все игры», - сказал Федык.

Матч «Рух» – «Колос» состоится в воскресенье, 20 сентября. Начало в 19:30.