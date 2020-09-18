Евгений ОПАНАСЕНКО: «Будем стараться обыграть Александрию»

30-летний защитник полтавской «Ворсклы» Евгений Опанасенко поделился ожиданиями от матча 3 тура украинской Премьер-лиги против «Александрии».

«Мы всегда едем за победой. Будем стараться обыграть «Александрию». Понимаем, что соперник будет немного злой после поражения, но нам нужно набирать свои очки, поэтому будем отдавать все силы, будем настраиваться, чтобы набирать в этом матче очки», - сказал Опанасенко.

Матч «Александрия» – «Ворскла» состоится в субботу, 19 сентября. Начало в 14:00 по Киеву.