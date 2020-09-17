Уже известно, кто возглавит сборную Нидерландов, соперника Украины на Евро

В Нидерландах подобрали замену Рональду Куману, ушедшему в «Барселону»

  • 17.09.2020 23:59
  • 1172 просмотра
  • 1 комментарий
Уже известно, кто возглавит сборную Нидерландов, соперника Украины на Евро
© Twitter. Франк де Бур

Главным тренером сборной Нидерландов, скорее всего, станет известный специалист Франк де Бур.

Место наставника стало вакантным после ухода Рональда Кумана в испанскую «Барселону».

Сборная Нидерландов первые матчи в Лиге наций провела под руководством временного тренера Дуайта Лодевегеса.

50-летний Франк де Бур ранее работал в «Атланте Юнайтед» в MLS, а до того возглавлял «Аякс», «Интер» и «Кристал Пэлас».

Летом 2021 года Украина и Нидерланды сыграют в одной группе чемпионата Европы.

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Источник — De Telegraaf

(4 голоса)

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Комментарии
    lizerginnn
      lizerginnn, 18.09.2020 00:56
    0
    Мне кажется Евро уже не актуален. И формат финальной части - ужас. Честно говоря пофигу кто там кого возглавит.
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    lizerginnn
      lizerginnn, 18.09.2020 00:56
    0
    Мне кажется Евро уже не актуален. И формат финальной части - ужас. Честно говоря пофигу кто там кого возглавит.
    Ссылка
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