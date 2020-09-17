Уже известно, кто возглавит сборную Нидерландов, соперника Украины на Евро

Главным тренером сборной Нидерландов, скорее всего, станет известный специалист Франк де Бур.

Место наставника стало вакантным после ухода Рональда Кумана в испанскую «Барселону».

Сборная Нидерландов первые матчи в Лиге наций провела под руководством временного тренера Дуайта Лодевегеса.

50-летний Франк де Бур ранее работал в «Атланте Юнайтед» в MLS, а до того возглавлял «Аякс», «Интер» и «Кристал Пэлас».

Летом 2021 года Украина и Нидерланды сыграют в одной группе чемпионата Европы.