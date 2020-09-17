ВИДЕО. Новак открыл счет для Колоса в матче Лиги Европы против Ариса

Сегодня, 17 сентября, проходит матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Евгений Новак открыл счет для «Колоса» в игре против «Ариса» на 47-й минуте.
ГОЛ! 0:1. Евгений Новак, 47 мин.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.