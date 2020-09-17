Ворскла продлила контракты с тремя основными игроками

Лидер чемпионата Украины – полтавская «Ворскла» огласила о продлении соглашений с тремя игроками. Голкипер Дмитрий Ризнык продлил контракт на четыре года, защитник Игорь Пердута – на три года, а полузащитник Руслан Степанюк поставил автограф под соглашением на два года.

Напомним, что после двух туров УПЛ в активе полтавчан шесть очков.