Ворскла продлила контракты с тремя основными игроками

Лидер чемпионата Украины – полтавская «Ворскла» огласила о продлении соглашений с тремя игроками. Голкипер Дмитрий Ризнык продлил контракт на четыре года, защитник Игорь Пердута – на три года, а полузащитник Руслан Степанюк поставил автограф под соглашением на два года.
Напомним, что после двух туров УПЛ в активе полтавчан шесть очков.
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Источник — ФК Ворскла
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