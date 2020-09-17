Василий КОБИН: «Если Луческу возглавил Динамо, значит очень любит футбол»

Главный тренер «Миная» Василий Кобин поделился своим мнением по поводу назначения Мирчи Луческу на пост главного тренера «Динамо»:

— Мирча Луческу в «Динамо», как отреагировали?

— Нормально. Я хорошо знаю Мистера, 7,5 лет работал с ним в «Шахтере». У него большое желание работать. Если он не побоялся тренировать «Динамо» — это значит, что человек очень сильно любит футбол.

— Что вы взяли от него?

— Многое. Постоянно, даже когда не попадал в заявку, я был в раздевалке, слушал, смотрел уже тогда за какими-то интересными вещами. Не скажу, что я знал, что стану тренером, но мысли были. Слушал внимательно, как он ведет себя в раздевалке, я спускался с трибуны, заходил в раздевалку. Как он реагировал на результат, как он вел себя. Многому научился у него.

— Он - мастер психологических трюков…

— Он умеет накачать перед матчем. Умеет делать сюрпризы и создать дополнительный ажиотаж вокруг поединка. Многое взял у него. Как вести себя в раздевалке. Но многое у меня свое. Также, мне нравился Мирон Маркевич. Он очень спокойный человек. Также принял это качество. Такое поведение, это спокойствие, особенно, когда ты у поля, передается команде.