Василий КОБИН: «Если Луческу возглавил Динамо, значит очень любит футбол»

Наставник «Миная» - о возвращении Мирчи Луческу в УПЛ

  • 17.09.2020 20:07
  • 640 просмотров
  • 4 комментария
Василий КОБИН: «Если Луческу возглавил Динамо, значит очень любит футбол»
© ФК Минай. Василий Кобин

Главный тренер «Миная» Василий Кобин поделился своим мнением по поводу назначения Мирчи Луческу на пост главного тренера «Динамо»:

— Мирча Луческу в «Динамо», как отреагировали?
— Нормально. Я хорошо знаю Мистера, 7,5 лет работал с ним в «Шахтере». У него большое желание работать. Если он не побоялся тренировать «Динамо» — это значит, что человек очень сильно любит футбол.

— Что вы взяли от него?
— Многое. Постоянно, даже когда не попадал в заявку, я был в раздевалке, слушал, смотрел уже тогда за какими-то интересными вещами. Не скажу, что я знал, что стану тренером, но мысли были. Слушал внимательно, как он ведет себя в раздевалке, я спускался с трибуны, заходил в раздевалку. Как он реагировал на результат, как он вел себя. Многому научился у него.

— Он - мастер психологических трюков…
— Он умеет накачать перед матчем. Умеет делать сюрпризы и создать дополнительный ажиотаж вокруг поединка. Многое взял у него. Как вести себя в раздевалке. Но многое у меня свое. Также, мне нравился Мирон Маркевич. Он очень спокойный человек. Также принял это качество. Такое поведение, это спокойствие, особенно, когда ты у поля, передается команде.

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Источник — Динамомания

(7 голосов)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 17.09.2020 20:38
    0
    Значит он очень любит бабло, если согласился возгласить такой позор.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.09.2020 20:31
    0
    mayakovskiy1, 17.09.2020 20:28
    Докажет, что даже в таком возрасте способен взять серебро
    Можно было бы поверить и в большее, но тогда усиление нужно было бы, а не пачка травм, а так, 2О+ очков отставание, уверен, не будет уже, но и насчет выйдет ли бороться с шахтой, наверное в этом сезоне вряд ли, хотя увидим еще что там с последними, от этого тоже многое зависит
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 17.09.2020 20:28
    -2
    Alex86 1, 17.09.2020 20:12
    ... + ну и кроме этого еще оч. любит $ да и шахте еще доказать что-то пытается
    Докажет, что даже в таком возрасте способен взять серебро
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.09.2020 20:12
    0
    ... + ну и кроме этого еще оч. любит $ да и шахте еще доказать что-то пытается
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 17.09.2020 20:38
    0
    Значит он очень любит бабло, если согласился возгласить такой позор.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.09.2020 20:31
    0
    mayakovskiy1, 17.09.2020 20:28
    Докажет, что даже в таком возрасте способен взять серебро
    Можно было бы поверить и в большее, но тогда усиление нужно было бы, а не пачка травм, а так, 2О+ очков отставание, уверен, не будет уже, но и насчет выйдет ли бороться с шахтой, наверное в этом сезоне вряд ли, хотя увидим еще что там с последними, от этого тоже многое зависит
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.09.2020 20:12
    0
    ... + ну и кроме этого еще оч. любит $ да и шахте еще доказать что-то пытается
    Ссылка
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