Эпицентр Дунаевцы
3:0
Нива Т
17.09.2020, FT

Кубок Украины. Запорожский Металлург и Нива Тернополь потерпели фиаско

Эпицентр Дунаевцы и Горняк-Спорт Горишни Плавни вышли в следующий раунд

  • 17.09.2020 20:31
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Кубок Украины. Запорожский Металлург и Нива Тернополь потерпели фиаско
© Нива Тернополь

Сегодня, 17 сентября, состоялись заключительные матчи 2-го предварительного раунда Кубка Украины.

Запорожский Металлург и Нива Тернополь потерпели фиаско.

В следующий раунд пробились Эпицентр Дунаевцы и Горняк-Спорт Горишни Плавни.

Кубок Украины по футболу 2020/21

2-й предварительный раунд

17 сентября

17:00. Эпицентр Дунаевцы – Нива Тернополь – 3:0

Голы: Барбоса, 36, 87, Буй, 77.

18:00. Металлург Запорожье – Горняк-Спорт Горишни Плавни – 1:4

Голы: Олейник, 85 – Збунь, 10, Батюшин, 55, Твердохлеб, 79, Герасимец, 90.
 

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Источник — Sport.ua

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