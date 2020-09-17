Кубок Украины. Запорожский Металлург и Нива Тернополь потерпели фиаско

Сегодня, 17 сентября, состоялись заключительные матчи 2-го предварительного раунда Кубка Украины.
Запорожский Металлург и Нива Тернополь потерпели фиаско.
В следующий раунд пробились Эпицентр Дунаевцы и Горняк-Спорт Горишни Плавни.
Кубок Украины по футболу 2020/21
2-й предварительный раунд
17 сентября
17:00. Эпицентр Дунаевцы – Нива Тернополь – 3:0
Голы: Барбоса, 36, 87, Буй, 77.
18:00. Металлург Запорожье – Горняк-Спорт Горишни Плавни – 1:4
Голы: Олейник, 85 – Збунь, 10, Батюшин, 55, Твердохлеб, 79, Герасимец, 90.
Источник — Sport.ua
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