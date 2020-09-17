Иван КРИВОШЕЕНКО: «У Колоса не будет проблем с характером»

Украинский клуб должен быть уверен в своих силах в противостоянии с «Арисом»

  • 17.09.2020 19:04
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Иван КРИВОШЕЕНКО: «У Колоса не будет проблем с характером»
© ФК Ворскла Полтава. Иван Кривошеенко

Бывший футболист «Колоса» Иван Кривошеенко рассказал о том, что украинский клуб сможет противопоставить греческому «Арису» в поединке 2-го раунда квалификации Лиги Европы.

«Колос» и раньше без характера не играл, поэтому с этим проблем не будет. Тем более, что Руслан Костышин сам всегда заряженный, эмоциональный, поэтому и от подопечных этого требует. Самое главное будет в Греции быть уверенными в своих силах, не бояться соперника. Больше вопрос психологии, чтобы наша команда показала свою игру, свой футбол, в который «Колос» умеет играть, что он доказал в прошлом чемпионате Украины, завоевав путевку в еврокубки», — считает Кривошеенко.

Матч Лиги Европы «Арис» — «Колос» состоится в четверг, 17-го сентября, в 21:00 по киевскому времени.

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Источник — zbirna.com

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