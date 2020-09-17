Скрипник мог возглавить загребское Динамо

50-летний главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник мог возглавить «Динамо» Загреб после отставки Игора Йовичевича. Украинский тренер попал в поле зрения хорватов еще тогда, когда они готовились к матчам с «Шахтером» в Лиге чемпионов и пересматривали матч чемпионата «Шахтер» — «Заря» (4:3).

После отставки Йовичевича в шорт-лист Загреба входили словенец Матьяж Кек и хорват Роберт Просинечки, но с ними не удалось договориться. От идеи со Скрипником также отказались, поскольку оказались не готовы выплатить за него компенсацию в €500 тысяч и опасались, что ему понадобится время для знакомства с командой в тот момент, когда предстоит стартовать в Лиге чемпионов. Однако сейчас «Динамо» может вернуться к переговорам – из Лиги чемпионов клуб вылетел, а Скрипник близок к уходу из «Зари». Соответственно, выплачивать компенсацию не придется.

Скрипник возглавил «Зарю» прошлым летом и в первый сезон привел луганчан к «бронзе» УПЛ.