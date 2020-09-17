Скрипник мог возглавить загребское Динамо

Хорватский клуб отпугнул большой размер клаусулы украинского наставника «Зари»

  • 17.09.2020 18:41
  • 745 просмотров
  • 2 комментария
Скрипник мог возглавить загребское Динамо
© ФК Заря Луганск. Виктор Скрипник

50-летний главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник мог возглавить «Динамо» Загреб после отставки Игора Йовичевича. Украинский тренер попал в поле зрения хорватов еще тогда, когда они готовились к матчам с «Шахтером» в Лиге чемпионов и пересматривали матч чемпионата «Шахтер» — «Заря» (4:3).

После отставки Йовичевича в шорт-лист Загреба входили словенец Матьяж Кек и хорват Роберт Просинечки, но с ними не удалось договориться. От идеи со Скрипником также отказались, поскольку оказались не готовы выплатить за него компенсацию в €500 тысяч и опасались, что ему понадобится время для знакомства с командой в тот момент, когда предстоит стартовать в Лиге чемпионов. Однако сейчас «Динамо» может вернуться к переговорам – из Лиги чемпионов клуб вылетел, а Скрипник близок к уходу из «Зари». Соответственно, выплачивать компенсацию не придется.

Скрипник возглавил «Зарю» прошлым летом и в первый сезон привел луганчан к «бронзе» УПЛ.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 24

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Fan
      Fan, 17.09.2020 19:07
    0
    Откуда инфа,что Скрипник уходит?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.09.2020 19:00
    0
    Хм, как игроков так тулят в тридорога, а на тренера зажали 5ОО к, так мб не так уж и нужен был? Тем более пройди в ЛЧ и там совсем др. $, а в итоге улетели от слабых относительно венгров
    Ссылка
    Fan
      Fan, 17.09.2020 19:07
    0
    Откуда инфа,что Скрипник уходит?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.09.2020 19:00
    0
    Хм, как игроков так тулят в тридорога, а на тренера зажали 5ОО к, так мб не так уж и нужен был? Тем более пройди в ЛЧ и там совсем др. $, а в итоге улетели от слабых относительно венгров
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности