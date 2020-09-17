Иван КРИВОШЕЕНКО: «Арис — не тот соперник, которого стоит сильно бояться»

Бывший полузащитник «Колоса» Иван Кривошеенко поделился ожиданиями от поединка украинского клуба с греческим «Арисом» в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

— Какие шансы у «Колоса» в своем дебютном матче в еврокубках против греческого «Ариса»?

— На мой взгляд, шансы у «Колоса», несмотря на статус дебютанта еврокубков, достаточно хорошие. В команде Руслана Костышина есть футболисты, которые имеют опыт игр в еврокубках. Думаю, в этом компоненте украинцы не сильно будут уступать своим греческим оппонентам. При всем уважении, но «Арис» тоже не такой грозный и именитый соперник, которого стоит сильно бояться. Поэтому шансы украинцев я оцениваю как достаточно неплохие в этом противостоянии, тем более, что все решится в одной игре, хотя и в Греции.

— Игра на выезде — большой минус для «Колоса»?

— Лишь отчасти. Все-таки в сложившейся ситуации нам на руку, что матч из-за пандемии коронавируса пройдет без зрителей, при пустых трибунах. Все-таки всем известно, как греческие болельщики могут заводить своих футболистов, гнать их в атаку. Так что для «Колоса» небольшой плюс, что матч пройдет без зрителей, наши ребята не будут испытывать давления трибун. Поэтому в этой ситуации фактор своего поля нивелируется, и украинские футболисты не должны переживать по этому поводу.

Матч Лиги Европы «Арис» — «Колос» состоится в четверг, 17-го сентября, в 21:00 по киевскому времени.