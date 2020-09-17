Тимо ВЕРНЕР: «Лэмпард дал мне понять, что я нужен Челси»

24-летний новичок «Челси» Тимо Вернер рассказал о своей адаптации в Лондоне и об общении с главным тренером «синих» Фрэнком Лэмпардом.
Вернер перешел в «Челси» из немецкого «Лейпцига» минувшим летом.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.