ФОТО. Алиев смотрит в будущее

35-летний экс-игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев отдыхает на море.
«Думаю и смотрю в будущее», — прокомментировал Александр свежее фото в Instagram.
Ранее сообщалось, что Алиев получил тренерскую лицензию категории А.
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Источник — Instagram
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