ФОТО. Алиев смотрит в будущее

Экс-игрок сборной Украины отдыхает на море

  • 17.09.2020 16:24
  • 1821 просмотр
  • 7 комментариев
ФОТО. Алиев смотрит в будущее
© Instagram. Александр Алиев

35-летний экс-игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев отдыхает на море.

«Думаю и смотрю в будущее», — прокомментировал Александр свежее фото в Instagram.

Ранее сообщалось, что Алиев получил тренерскую лицензию категории А.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Думаю и смотрю в будущее👊😀

Публикация от 📽 ALEKSANDR ALIEV 📽 (@aliev_sasha8)

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    Злобный Енот
      Злобный Енот, 17.09.2020 17:20
    -1
    С Кличком, можно посмотреть
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 17.09.2020 17:19
    0
    Мне Афоня рубыль должен!
    Ссылка
    FanatUA
      FanatUA, 17.09.2020 17:03
    +3
    "Взяти 0.7 чи 1л відразу щоб не бігати потім "
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.09.2020 16:44
    +2
    Мде, Роналду до сих пор покоряет вершины, а этот литр бол покорил и по сути как с ДК поперли уже закончил, вот вам и "перспективные" наши.
    Ссылка
    dadlismit
      dadlismit, 17.09.2020 16:41
    0
    «Думаю и смотрю в будущее», — прокомментировал Александр свежее фото в Instagram. Интересно, а у него есть чем думать ?
    Ссылка
    VITASS
      VITASS, 17.09.2020 16:35
    +4
    перечитывал пейджер....много думал (с)
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 17.09.2020 16:34
    +4
    собутильників виглядає?
    Ссылка
    VITASS
      VITASS, 17.09.2020 16:35
    +4
    перечитывал пейджер....много думал (с)
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 17.09.2020 16:34
    +4
    собутильників виглядає?
    Ссылка
    FanatUA
      FanatUA, 17.09.2020 17:03
    +3
    "Взяти 0.7 чи 1л відразу щоб не бігати потім "
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.09.2020 16:44
    +2
    Мде, Роналду до сих пор покоряет вершины, а этот литр бол покорил и по сути как с ДК поперли уже закончил, вот вам и "перспективные" наши.
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 17.09.2020 17:19
    0
    Мне Афоня рубыль должен!
    Ссылка
    dadlismit
      dadlismit, 17.09.2020 16:41
    0
    «Думаю и смотрю в будущее», — прокомментировал Александр свежее фото в Instagram. Интересно, а у него есть чем думать ?
    Ссылка
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