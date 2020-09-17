Болонья может переключиться с Супряги на Яремчука

Нападающий «Гента» Роман Яремчук попал в сферу интересов сразу двух клубов Серии А. По информации источника, Яремчуком активно интересуется «Болонья», которая никак не может договориться с «Динамо» о трансфере Владислава Супряги.
Сообщается, что «Болонья» планировала арендовать Яремчука с правом выкупа. Однако в планы «Гента» не входит расставание с 24-летним украинцем. Еще один клуб, который интересуется Романом – «Рома» Пауло Фонсеки.
Отметим, что Яремчук выступает в «Генте» с 2017 года, когда перебрался в Бельгию с «Динамо». Его контракт с бельгийским клубом рассчитан до лета 2023 года.
Источник — Футбол 24
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.