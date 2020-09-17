Болонья может переключиться с Супряги на Яремчука

Итальянский клуб обратил взор на еще одного украинского форварда

  • 17.09.2020 15:57
  • 64 просмотра
  • 1 комментарий
Болонья может переключиться с Супряги на Яремчука
© ФК Гент. Роман Яремчук

Нападающий «Гента» Роман Яремчук попал в сферу интересов сразу двух клубов Серии А. По информации источника, Яремчуком активно интересуется «Болонья», которая никак не может договориться с «Динамо» о трансфере Владислава Супряги.

Сообщается, что «Болонья» планировала арендовать Яремчука с правом выкупа. Однако в планы «Гента» не входит расставание с 24-летним украинцем. Еще один клуб, который интересуется Романом – «Рома» Пауло Фонсеки.

Отметим, что Яремчук выступает в «Генте» с 2017 года, когда перебрался в Бельгию с «Динамо». Его контракт с бельгийским клубом рассчитан до лета 2023 года.

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Источник — Футбол 24

(1 голос)

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Комментарии
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 17.09.2020 16:05
    0
    Не понимаю, зачем тупорылым макарошкам этот деревянный по пояс Борщага?? Да пусть пока гниёт в 100личном нужнике.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 17.09.2020 16:05
    0
    Не понимаю, зачем тупорылым макарошкам этот деревянный по пояс Борщага?? Да пусть пока гниёт в 100личном нужнике.
    Ссылка
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