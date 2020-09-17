Старт Бундеслиги: Прогноз на матчи от Александра Шовковского

Прогноз на матч «Бавария» - «Шальке»: команды забьют меньше 3.5 голов. Коэффициент 2.4

  • 17.09.2020 14:59
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Старт Бундеслиги: Прогноз на матчи от Александра Шовковского

Старт в Бундеслиге вдохновляет - лучший клуб Европы против амбициозного соперника с историей и талантами. «Бавария» начинает защиту чемпионского титула и всем интересно посмотреть на мюнхенцев после триумфа в ЛЧ. «Шальке» в очередной раз попытается пробиться в топ-4. Тем более, что клуб сохранил всех потенциальных звезд (Кабак, Сердар, Харит, Матондо). Чего ждать в этом матче и в других интересных встречах дебютного тура анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Мюнхенцы в прошлом сезоне оформили 8-е подряд и 29-е с момента основания Бундеслиги чемпионство. Это на одно больше, чем у всех других немецких команд вместе взятых. Также «Бавария» победила в Кубке Германии и Лиге чемпионов. В течение прошлого сезона команду возглавил Ганс-Дитер Флик, который установил рекорд, выиграв 87,5% матчей в чемпионате. После выигранного финала ЛЧ (1:0 ПСЖ) мюнхенцы спаррингов не играли, поэтому трудно говорить о реальной форме и игровом тонусе игроков.

Вот уже второй подряд сезон команда из Гельзенкирхена финиширует во второй части турнирной таблицы. В прошлом чемпионате «Шальке» занял 12-е место и пролетел мимо еврокубки. Команда имела большие проблемы с атакой - лишь 9 побед в 34 матчах и лишь 38 голов (третий с конца показатель в Бундеслиге). В межсезонье «Шальке» сыграл несколько спаррингов. В двух последних команда победила греческий «Арис» (1:0) и «Бохум» (3:0).

«Бавария» - «Шальке». Прогноз

Хозяева победят, но без блеска. «Бавария» исключительно на классе достигнет преимущества в один-два мяча и не станет стремиться к разгрому. Моментами «Шальке» даже будет выравнивать игру, но для гостей большим достижением станет просто гол престижа.

Прогноз на матч «РБ Лейпциг» - «Майнц»: обе команды забьют. Коэффициент 1.5

За три года «РБ Лейпциг» достиг невероятного прогресса и теперь для команды Юлиана Нагельсманна настало время по-настоящему включаться в борьбу за титул. Продажа Тимо Вернера должна ускорить рост талантов и в составе саксонцев должны появиться новые звезды. У «Майнца» скромные задачи, но этот соперник никогда не был проходным для грандов.

Команда провела самый успешный сезон в истории - третье место в Бундеслиге и полуфинал ЛЧ. «РБ Лейпциг» за 4 сезона в Бундеслиге трижды был в топ-3. Подопечные Нагельсманна в прошлом чемпионате проиграли только 2 матча дома (7 побед, 8 ничьих). Интересно, что команда добыла самую крупную победу в прошлом сезоне Бундеслиги как раз в домашнем матче с «Майнцем» (8:0).

В короткое межсезонье саксонцы сыграли один спарринг - 1:1 с «Вольфсбургом». А новый сезон «РБ Лейпциг» начал с победы над «Нюрнбергом» 3:0 (Айдара, Поульсен, Хван) в Кубке Германии.

«Майнц» уже 4 сезона в Бундеслиге не может подняться выше 12-й строчки. В прошлом чемпионате команда заняла тринадцатое место. На выезде «Майнц» набрал чуть больше очков, чем дома (20 против 17). В 5 последних гостевых встречах в Бундеслиге «Майнц» проиграл лишь 1 раз (2 победы, 2 ничьи).

Команда Ахима Байерлорцера проиграла все контрольные поединки - 0:1 «Зандхаузен» и дважды 1:2 «Гоффенгайму». Зато в Кубке Германии «Майнц» уверенно прошел «Гафельзе» 5:1 (Матета-3, Салаи, Куайсон).

«РБ Лейпциг» - «Майнц». Прогноз

Ждем продолжения голевого банкета, который команды устроили в прошлом сезоне. Хозяева победят, забив несколько мячей. При этом, «Майнц» не проиграет всухую.

Прогноз на матч «Боруссия» Д - «Боруссия» М: хозяева победят. Коэффициент 1.6

Матч двух топовых команд Бундеслиги. Клуб из Дортмунда называют главным конкурентом «Баварии» в борьбе за титул. А вот претензии другой «Боруссии» скромнее - команда из Менхенгладбаха нацелена просто на путевку в Лигу чемпионов.

Прошлый чемпионат команда Люсьена Фавра завершила на втором месте. Дортмундцы забили 84 мяча - второй показатель в лиге. При этом, «Боруссия» провалила финиш на своем поле - 3 поражения в 4 последних домашних матчах.

В межсезонье Дортмунд активно играл контрольные матчи. «Боруссия» не сумела победить в 3 из 4 последних спаррингов - 1:3 с «Фейенордом», 1:1 с «Падерборном», 1:3 с «Бохумом» и 2:1 со «Спартой» (Роттердам). В первом официальном матче сезона команда Фавра разгромила в первом раунде Кубка Германии «Дуйсбург» 5:0 (Санчо, Беллингем, Т.Азар, Рейна, Ройс).

В прошлом сезоне команда Марко Розе заняла четвертое место и вышла в групповой этап ЛЧ. Это успех, потому что последний раз клуб из Менхенгладбаха финишировал в топ-4 аж в сезоне 2015/16. Относительно матчей на выезде, то результаты посредственные - лишь седьмые в лиге. В последних 4 выездных матчах «Боруссия» М выиграла лишь одну встречу (1 ничья, 2 поражения).

Летом команда Розе провела несколько спаррингов. В целом успешно - 4:0 с «Дуйсбургом», 2:0 с «Падерборн», 4:0 с «Венло» и 0:2 с «Гройтер Фюрт». Первый круг Кубка Германии «Боруссия» прошла очень уверенно, разгромив «Обернойланд» 8:0 (по дублю сделали Херрманн и Нойхаус).

«Боруссия» Д - «Боруссия» М. Прогноз

Хозяева только начинают постигать свою силу и возможности. Зато гости уже крепко стоят на ногах и готовы привозить очки с серьезных выездов. Возможно, игра где и будет равной, но в итоге Дортмунд все же использует свои многочисленные возможности и победит.

 

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Виталий Петровский, Sport.ua

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