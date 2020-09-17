Евгений ХАЧЕРИДИ: «Суркис - добряк. С ним всегда можно договориться»

Игрок оценил президента киевского клуба

  • 17.09.2020 15:31
  • 1488 просмотров
  • 6 комментариев
Евгений ХАЧЕРИДИ: «Суркис - добряк. С ним всегда можно договориться»
© dynamo-brest.by

Экс-защитник «Динамо» Киев Евгений Хачериди в интервью журналу Футбол рассказал, что с президентом клуба Игорем Суркисом всегда можно было договориться, несмотря на различные конфликтные ситуации за годы в команде.

— Как бы одним словом описали отношение Суркиса к вам?

— Замечательное! Опуская все эти нюансы, могу сказать, что Игорь Михайлович очень добрый человек. Правда — добряк! Он президент команды и имеет право требовать от нее. Кому понравится, если игрок огрызается или не слушается. Он бил и словами, и рублем.

— И ремнем?

— Нет, до ремня не доходило (смеется). Это не его методы. Он в душе добрый. С ним всегда можно договориться.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(9 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.09.2020 16:05
    0
    прочитал боковым зрением:
    Евгений ХАЧЕРИДИ: «Суркис - долбак. С ним всегда можно договориться»
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 17.09.2020 15:56
    0
    Договориться как с Дормамму?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 17.09.2020 15:55
    +1
    Та все олигархи-миллиардеры добряки... в самой бедной стране Европы с самым большим уровнем коррупции, но они тут не причем. Это все народ.
    -
    Бабушки с пенсией в 100 долларов это могут подтвердить.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 17.09.2020 15:46
    -3
    Игорь Михайлович очень добрый человек. Правда — добряк! (с)
    Я уже даже вижу нимб над головой, а сзади крылья и хвост
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 17.09.2020 15:43
    -4
    сурок это шубный тормоз, не более того.
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    Turnok
      Turnok, 17.09.2020 15:36
    0
    А почему тогда другие клубы не могут договориться по поводу трансферов?
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    alefteev77
    online
      alefteev77, 17.09.2020 15:55
    +1
    Та все олигархи-миллиардеры добряки... в самой бедной стране Европы с самым большим уровнем коррупции, но они тут не причем. Это все народ.
    -
    Бабушки с пенсией в 100 долларов это могут подтвердить.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.09.2020 16:05
    0
    прочитал боковым зрением:
    Евгений ХАЧЕРИДИ: «Суркис - долбак. С ним всегда можно договориться»
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 17.09.2020 15:56
    0
    Договориться как с Дормамму?
    Ссылка
    Turnok
      Turnok, 17.09.2020 15:36
    0
    А почему тогда другие клубы не могут договориться по поводу трансферов?
    Ссылка
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