Евгений ХАЧЕРИДИ: «Суркис - добряк. С ним всегда можно договориться»

Экс-защитник «Динамо» Киев Евгений Хачериди в интервью журналу Футбол рассказал, что с президентом клуба Игорем Суркисом всегда можно было договориться, несмотря на различные конфликтные ситуации за годы в команде.
— Как бы одним словом описали отношение Суркиса к вам?
— Замечательное! Опуская все эти нюансы, могу сказать, что Игорь Михайлович очень добрый человек. Правда — добряк! Он президент команды и имеет право требовать от нее. Кому понравится, если игрок огрызается или не слушается. Он бил и словами, и рублем.
— И ремнем?
— Нет, до ремня не доходило (смеется). Это не его методы. Он в душе добрый. С ним всегда можно договориться.
Источник — Динамо Киев от Шурика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Евгений ХАЧЕРИДИ: «Суркис - долбак. С ним всегда можно договориться»
-
Бабушки с пенсией в 100 долларов это могут подтвердить.
Я уже даже вижу нимб над головой, а сзади крылья и хвост
-
Бабушки с пенсией в 100 долларов это могут подтвердить.
Евгений ХАЧЕРИДИ: «Суркис - долбак. С ним всегда можно договориться»
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.