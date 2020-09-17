Евгений ХАЧЕРИДИ: «Суркис - добряк. С ним всегда можно договориться»

Экс-защитник «Динамо» Киев Евгений Хачериди в интервью журналу Футбол рассказал, что с президентом клуба Игорем Суркисом всегда можно было договориться, несмотря на различные конфликтные ситуации за годы в команде.

— Как бы одним словом описали отношение Суркиса к вам?

— Замечательное! Опуская все эти нюансы, могу сказать, что Игорь Михайлович очень добрый человек. Правда — добряк! Он президент команды и имеет право требовать от нее. Кому понравится, если игрок огрызается или не слушается. Он бил и словами, и рублем.

— И ремнем?

— Нет, до ремня не доходило (смеется). Это не его методы. Он в душе добрый. С ним всегда можно договориться.