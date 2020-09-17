Помощник Каштру: «Заря не отходит от своих принципов»

Витор Северино рассказал о подготовке «Шахтера» к поединку с луганским клубом

  • 17.09.2020 14:43
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Помощник Каштру: «Заря не отходит от своих принципов»
© ФК Шахтер Донецк. Витор Северино

Первый ассистент главного тренера «горняков» Витор Северино подробно рассказал о подготовке к матчу 3-го тура УПЛ с «Зарей».

– Витор, «Заря» начала чемпионат с двух поражений. Вы уже разбирали игру соперника? Какого матча стоит ожидать в воскресенье?
– Вне всяких сомнений, предстоит непростая игра. «Заря» – хорошая команда. Луганчане продолжают действовать согласно своим принципам, несмотря на то, что у них много новых футболистов. Да, они потерпели два поражения на старте, поэтому я уверен, что они будут очень подготовлены к поединку с нами. «Заря» постарается заработать первые очки в сезоне. Против нас это всегда были большие игры, буквально решающие, сложные и с немалым количеством голов. Мы уже проанализировали соперника, знаем, что «Заря» не отходит от своих принципов, с небольшими изменениями. Сейчас самое время презентовать все это нашим футболистам: определенные вещи на поле мы уже начали отрабатывать. Так что идет абсолютно обычная подготовка к игре – она будет сложной.

– Удалось ли привести всех к общему знаменателю, учитывая возвращение сборников? Восстановлены ли игровые связи?
– На сто процентов этого никогда не удается сделать, потому что официальные соревнования, безусловно, отличаются от тренировочного процесса. Сама наука говорит, что невозможно сделать во время занятия будто бы официальную игру. Эмоциональный и соревновательный факторы возводят матч на совершенно другой уровень интенсивности. Но мы провели планирование в этом отношении. Да, на текущий момент работаем уже вместе, у некоторых футболистов усталость чуть выше, кто-то более подготовлен. На этой неделе шесть дней тренировок, до игры еще много времени. Верим, что все будут готовы к встрече с «Зарей».

– Дальше команду ждет очень сложный график: три поединка за восемь дней. Как сохранить футболистов свежими?
– Сложно, конечно. Ты не можешь предвидеть будущего и не знаешь, что произойдет. В плотном игровом графике задача больше в том, чтобы восстанавливать ребят, оставлять их свежими на следующий матч. Потому подготовка больше будет строиться на видеоанализе. Но это хорошо. Мы в групповом раунде Лиги чемпионов и после всего, что связано с COVID, продолжаем работать. Наше планирование будет строиться понедельно – сейчас невозможно смотреть далеко в будущее. Будем стараться.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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