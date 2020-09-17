ФОТО. Селезнев готов к матчу с Арисом

35-летний украинский нападающий «Колоса» Евгений Селезнев готовится к поединку 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против греческого «Ариса».
«День матча», — написал Селезнев в Instagram, поделившись свежим фото из Салоник.
Поединок «Арис» — «Колос» состоится в четверг, 17-го сентября, в 21:00 по киевскому времени.
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Источник — Instagram
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