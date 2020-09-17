ФОТО. Селезнев готов к матчу с Арисом

Украинский форвард сможет сыграть за «Колос» в Лиге Европы

  • 17.09.2020 14:17
  • 381 просмотр
  • 2 комментария
ФОТО. Селезнев готов к матчу с Арисом
© Instagram. Евгений Селезнев

35-летний украинский нападающий «Колоса» Евгений Селезнев готовится к поединку 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против греческого «Ариса».

«День матча», — написал Селезнев в Instagram, поделившись свежим фото из Салоник.

Поединок «Арис» — «Колос» состоится в четверг, 17-го сентября, в 21:00 по киевскому времени.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mach day ⚽️

Публикация от Ievgen Seleznev (@e_seleznev)

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 17.09.2020 14:35
    0
    Інкогніто проти команди, яку не знає.
    Ссылка
    Vitaliy Korets
      Vitaliy Korets, 17.09.2020 14:28
    0
    Mach це не матч. В царя якийсь свій день сьогодні.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 17.09.2020 14:35
    0
    Інкогніто проти команди, яку не знає.
    Ссылка
    Vitaliy Korets
      Vitaliy Korets, 17.09.2020 14:28
    0
    Mach це не матч. В царя якийсь свій день сьогодні.
    Ссылка
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