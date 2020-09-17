Parimatch объявляет о партнерстве с Ювентус

Итальянский клуб получил нового партнера

  • 17.09.2020 13:38
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Parimatch объявляет о партнерстве с Ювентус

17 сентября 2020 года: Parimatch, глобальная технологическая и беттинговая компания объявляет о новом стратегическом партнерстве с легендарной футбольной командой Ювентус. В начале октября Parimatch и Ювентус проведут совместную онлайн пресс-конференцию, на которой расскажут об условиях партнерства и ответят на интересующие вопросы.

Партнерство с ФК “Ювентус”, одним из крупнейших клубов мира, открывает для Parimatch новую важную веху, которая позволит бренду еще больше расширить свой международный профиль, охватив миллионы фанатов по всему миру. Parimatch и Ювентус будут тесно сотрудничать в рамках этой сделки, как два бренда, стремящиеся создать беспрецедентные развлекательные программы для своих клиентов.

 Участники пресс-конференции услышат подробности захватывающих новостей от генерального директора Parimatch Сергея Портнова и CRO Ювентус Джорджо Риччи. Также в планах привлечь на пресс-конференцию особого гостя – звезду клуба. Подтвержденная дата, время и подробности конференции будут объявлены в скором времени.

Сергей Портнов, СЕО Parimatch сказал: «И Parimatch, и Ювентус стремятся стать абсолютными чемпионами в своих направлениях, обеспечивая миллионы болельщиков по всему миру высококачественными видами развлечений. Я с нетерпением жду возможности рассказать вам больше вместе с Джорджо Риччи и, возможно, с одним или двумя специальными гостями во время нашей онлайн пресс-конференции в октябре».

Джорджио Ричи (Giorgio Ricci), руководитель отдела глобального партнерства и корпоративных доходов Ювентуса, добавил: «Ювентус и Parimatch едины в своем стремлении к поиску новых технологических решений. Начиная с матча первой лиги, мы увидим проявление бренда на иностранном телевидении с помощью последнего цифрового оверлея, который будет установлен на светодиодную систему Allianz Stadium. Наше сотрудничество ориентировано на глобальный масштаб, но исключительно за пределами Италии и Юго-Восточной Азии. Мы поддерживаем путь международного роста партнера, усиливая взаимным желанием взаимодействие с все более широкой аудиторией».

 Parimatch выбирает партнеров, схожих по духу, чтобы вовлекать и развлекать клиентов, как старых, так и новых. Так в июле 2018 года Parimatch стал официальным беттинговым партнером  для UFC в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), позже в семью амбассадоров бренда Parimatch вошли легенды мирового спорта Конор МакГрегор и Майк Тайсон, воплощающие смелость бренда. А сегодня – это Ювентус. 

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Виталий Петровский, Sport.ua

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