Виталий ГАВРИШ: «Колос должен стать постоянным участником Лиги Европы»

Защитник «Колоса» Виталий Гавриш поделился ожиданиями от матча второго квалификационного раунда Лиги Европы против греческого «Ариса». Ковалевский коллектив настроен на боевой дебют в еврокубках.

«Колос» - молодой клуб, и он только начинает свой путь, развивается. Я думаю, в истории «Колоса» все возможно. Дай Бог, у нас все получится, и мы станем постоянным участником Лиги Европы. Президент, клуб и все хотят этого. Думаю, мы на правильном пути, а там посмотрим, как получится.

Пока волнения нет, но, думаю, ближе к игре оно появится, конечно. Перед таким важным для нас матчем. Но, я думаю, мы с ним справимся», - сказал Гавриш.

Матч «Арис» – «Колос» состоится в четверг, 17 сентября. Начало в 21:00 по Киеву.