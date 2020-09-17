ВИДЕО. Такого вы еще не видели. Матч в Германии завершился со счетом 37:0

В Германии любительский футбольный клуб Рипдорф / Мольцен II уступил Хольденштедту со счетом 0:37 из-за того, что соблюдал правила социального дистанцирования

Перед игрой выяснилось, что футболисты гостей контактировали с человеком, зараженным коронавирусом. В связи с этим Рипдорф попросил перенести матч на другую дату, но их просьба была отклонена. В случае отказа играть футболистов могли дисквалифицировать и наложить денежный штраф, поэтому хозяева поля решили все-таки провести встречу.

В результате футболисты Холденштедта 37 раз беспрепятственно поразили ворота Рипдорфа, которые наблюдали за голами с безопасного расстояния.