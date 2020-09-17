ВИДЕО. Такого вы еще не видели. Матч в Германии завершился со счетом 37:0

В Германии любительский футбольный клуб Рипдорф / Мольцен II уступил Хольденштедту со счетом 0:37 из-за того, что соблюдал правила социального дистанцирования
Перед игрой выяснилось, что футболисты гостей контактировали с человеком, зараженным коронавирусом. В связи с этим Рипдорф попросил перенести матч на другую дату, но их просьба была отклонена. В случае отказа играть футболистов могли дисквалифицировать и наложить денежный штраф, поэтому хозяева поля решили все-таки провести встречу.
В результате футболисты Холденштедта 37 раз беспрепятственно поразили ворота Рипдорфа, которые наблюдали за голами с безопасного расстояния.
Виталий Петровский, Sport.ua
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