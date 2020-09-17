Овьедо близок к тому, чтобы подписать экс-форварда Шахтера

Густаво Бланко-Лещук, вероятно, в ближайшее время вернется в Испанию

  • 17.09.2020 09:43
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Овьедо близок к тому, чтобы подписать экс-форварда Шахтера
© Twitter. Густаво Бланко-Лещук

Бывший форвард «Карпат» и «Шахтера» Густаво Бланко-Лещук может вернуться в Испанию, где в сезоне-2018/19 на правах аренды из стана «горняков» выступал за «Малагу».

В настоящий момент контракт 28-летнего нападающего принадлежит «Антальяспору», и турецкий клуб близок к тому, чтобы объявить об аренде Бланко-Лещука в «Овьедо».

Напомним, в «Антальяспор» Бланко-Лещук перешел летом минувшего года. В сезоне-2019/20 сыграл 25 матчей в чемпионате Турции, отличившись лишь 4 забитыми мячами.

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