Евгений МОРОЗКО: «Арис по зубам Колосу»

Полузащитник «Колоса» Евгений Морозко поделился ожиданиями от матча второго квалификационного раунда Лиги Европы против греческого «Ариса». Ковалевский коллектив настроен на боевой дебют в еврокубках.

«Мы не боимся. Переживания, конечно, присутствуют, но не боимся играть. Арис по зубам Колосу. Они такие же, как и мы: они неизвестны для нас, мы - для них. Шансы - 50 на 50. Завтра будет сильнее тот, кто хорошо поработал до игры», - сказал Морозко.

Матч «Арис» – «Колос» состоится в четверг, 17 сентября. Начало в 21:00 по Киеву.