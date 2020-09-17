Евгений МОРОЗКО: «Арис по зубам Колосу»

Хавбек «Колоса» – о предстоящем дебюте в еврокубках

  • 17.09.2020 09:37
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Евгений МОРОЗКО: «Арис по зубам Колосу»
© ФК Колос. Евгений Морозко

Полузащитник «Колоса» Евгений Морозко поделился ожиданиями от матча второго квалификационного раунда Лиги Европы против греческого «Ариса». Ковалевский коллектив настроен на боевой дебют в еврокубках.

«Мы не боимся. Переживания, конечно, присутствуют, но не боимся играть. Арис по зубам Колосу. Они такие же, как и мы: они неизвестны для нас, мы - для них. Шансы - 50 на 50. Завтра будет сильнее тот, кто хорошо поработал до игры», - сказал Морозко.

Матч «Арис» – «Колос» состоится в четверг, 17 сентября. Начало в 21:00 по Киеву.

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Источник — Футбол 1/2/3

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