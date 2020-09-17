БЕНИТО: «Киев прекрасен! Украина — замечательная страна»

Нигерийский футболист донецкого «Олимпика» признался, что ему нравится Украина

  • 17.09.2020 05:15
  • 936 просмотров
  • 0 комментариев
БЕНИТО: «Киев прекрасен! Украина — замечательная страна»
© ФК Олимпик Донецк. Бенито

22-летний нигерийский форвард киевского «Динамо» Бенито, который выступает за донецкий «Олимпик» на правах аренды, поделился впечатлениями об Украине.

«Киев прекрасен! Я — позитивный чувак! Нет чего-то, что бы мне здесь не нравилось. Как и в любой другой стране, мне попадаются разные люди на пути, как хорошие, так и не очень. Но когда я покидал родные края и переезжал с места на место, я был готов к приключениям, ведь знал, ради чего я это делаю. Я люблю жизнь, люблю рисковать, пробовать что-то новое. Украина — замечательная страна, которая нравится мне во всех отношениях. Сейчас я сконцентрирован на своей карьере, получаю удовольствие от того, что занимаюсь любимым делом в прекрасном месте», — заявил Бенито.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Олимпик Донецк

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности