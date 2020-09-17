БЕНИТО: «Киев прекрасен! Украина — замечательная страна»

22-летний нигерийский форвард киевского «Динамо» Бенито, который выступает за донецкий «Олимпик» на правах аренды, поделился впечатлениями об Украине.

«Киев прекрасен! Я — позитивный чувак! Нет чего-то, что бы мне здесь не нравилось. Как и в любой другой стране, мне попадаются разные люди на пути, как хорошие, так и не очень. Но когда я покидал родные края и переезжал с места на место, я был готов к приключениям, ведь знал, ради чего я это делаю. Я люблю жизнь, люблю рисковать, пробовать что-то новое. Украина — замечательная страна, которая нравится мне во всех отношениях. Сейчас я сконцентрирован на своей карьере, получаю удовольствие от того, что занимаюсь любимым делом в прекрасном месте», — заявил Бенито.