Тимо ВЕРНЕР: «Я приехал в Челси выигрывать трофеи»

Немецкий бомбардир хочет попробовать силы в лучшей лиге мира

  • 17.09.2020 04:10
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Тимо ВЕРНЕР: «Я приехал в Челси выигрывать трофеи»
© ФК Челси. Тимо Вернер

24-летний немецкий форвард лондонского «Челси» Тимо Вернер рассказал, ради чего он перешел из «Лейпцига» в лондонский клуб.

«Я приехал сюда, чтобы выигрывать трофеи и провести как можно больше матчей. «Челси» — большой клуб, клуб, который всегда хочет побеждать, и я являюсь игроком, который хочет побеждать в каждом матче.

Совершено очевидно, что мы хотим выигрывать трофеи. Теперь у нас сильная команда, молодая команда, которая может прогрессировать и оставаться в этом сочетании долгое время, потому что мы молоды. Это хороший подход, и это то, чего я хочу здесь достичь.

Я также хотел перебраться в АПЛ, потому что это лучшая лига в мире, и здесь я хотел испытать на себе, что значит играть за такой большой клуб, как «Челси», — отметил Вернер.

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Источник — ФК Челси

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