ВИДЕО. Колос провел тренировку на стадионе Ариса

Ковалевский «Колос» провел тренировку на домашнем стадионе греческого «Ариса» в Салониках.
Именно на стадионе «Клеантис Викелидис» в четверг, 17-го сентября, состоится поединок 2-го квалификационного раунда Лиги Европы «Арис» — «Колос». Стартовый свисток матча прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
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Источник — ФК Колос Ковалевка
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