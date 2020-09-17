ФОТО. Стало известно имя самого дорогого левого защитника в мире

Футболист «Баварии» Альфонсо Дэвис теперь оценивается в €80 миллионов

  • 17.09.2020 01:37
  • 286 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Стало известно имя самого дорогого левого защитника в мире
© ФК Бавария Мюнхен. Альфонсо Дэвис

Авторитетный портал Transfermarkt назвал имя самого дорогого левого защитника в мире на текущий момент.

Это 19-летний канадский футболист мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис, который теперь оценивается в €80 миллионов. В начале июля текущего года футболист оценивался в €60 миллионов.

Дэвис перешел в «Баварию» из «Ванкувера» в январе 2019-го года за €10 миллионов. В минувшем сезоне футболист провел за первую команду «Баварии» 43 матча во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 9 результативных передач.

Вместе с «Баварией» Дэвис выиграл чемпионат Германии, Кубок Германии и Лигу чемпионов.

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Источник — Transfermarkt

(2 голоса)

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Комментарии
    Sentinel
    online
      Sentinel, 17.09.2020 02:04
    0
    Казалось бы, каким образом в абсолютно нефутбольной Канаде появился самый дорогой левый защитник? Все сходится, он либериец, его семья переехала в Канаду, когда ему было 5 лет.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 17.09.2020 02:04
    0
    Казалось бы, каким образом в абсолютно нефутбольной Канаде появился самый дорогой левый защитник? Все сходится, он либериец, его семья переехала в Канаду, когда ему было 5 лет.
    Ссылка
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