ДИКИЙ: «Ожидается увеличение рынка платного телевидения до 6 млрд грн»

16 сентября состоялась встреча рабочей группы по созданию УПЛ ТВ

  • 17.09.2020 00:58
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ДИКИЙ: «Ожидается увеличение рынка платного телевидения до 6 млрд грн»
© УПЛ

В среду, 16 сентября, на НСК «Олимпийский» состоялась очередная встреча рабочей группы Украинской Премьер-лиги по созданию УПЛ ТВ. На встрече присутствовали представители клубов УПЛ и сотрудники УПЛ, а также приглашенные медиа-эксперты.

Принимая во внимание перспективы развития телевизионного рынка, в частности прогноза относительно потенциального роста зрительской аудитории платных платформ, участники встречи отметили, что стоимость медиа-прав УПЛ должна быть увеличена соответственно.

В частности, исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий отметил: «По оценкам экспертов в 2022 году ожидается увеличение рынка платного телевидения до 6 миллиардов гривен, что вдвое больше, чем в 2019 году, когда УПЛ впервые провела тендер по реализации медиа-прав лиги. Это непосредственно скажется и на увеличении стоимости телевизионных прав УПЛ. И уже во время проведения следующего тендера мы ожидаем увеличения их стоимости вдвое».

Клубы УПЛ соглашаются с перспективностью развития проекта собственного телевизионного канала и активно участвуют в работе по созданию УПЛ ТВ. Проведение следующей встречи Рабочей группы предварительно запланировано во Львове.

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Источник — УПЛ

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