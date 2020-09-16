Вынули три мяча. Гроза украинских клубов Янг Бойз разгромлен в Дании

В поединке 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов датский «Мидтьюлланн» победил швейцарский «Янг Бойз» (3:0).

Соперником датского клуба в Q4 ЛЧ станет чешская «Славия», эта стадия будет состоять из двух матчей.

Напомним, за последние годы «Янг Бойз» выигрывал дуэли в ЛЧ как у «Шахтера», так и у «Динамо».

Лига чемпионов

3-й отборочный раунд

«Мидтьюлланн» (Дания) – «Янг Бойз» (Швейцария) – 3:0

Голы: Лефор, 51 (автогол), Дрейер, 62, Мабиль, 84.

Предупреждения: Каба, 31. Ониика, 41. Эбишер, 59. Святченко, 76. Фасснахт, 76.

Судья: Кабаков (Болгария).

Хернинг. Стадион «МСХ Арена».