Мидтьюлланн
3:0
Янг Бойз
16.09.2020, FT

Вынули три мяча. Гроза украинских клубов Янг Бойз разгромлен в Дании

Соперником датского клуба «Мидтьюлланн» в Q4 ЛЧ станет чешская «Славия»

  • 16.09.2020 23:43
  • 492 просмотра
  • 1 комментарий
Вынули три мяча. Гроза украинских клубов Янг Бойз разгромлен в Дании
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В поединке 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов датский «Мидтьюлланн» победил швейцарский «Янг Бойз» (3:0).

Соперником датского клуба в Q4 ЛЧ станет чешская «Славия», эта стадия будет состоять из двух матчей.

Напомним, за последние годы «Янг Бойз» выигрывал дуэли в ЛЧ как у «Шахтера», так и у «Динамо».

Лига чемпионов

3-й отборочный раунд

«Мидтьюлланн» (Дания)  «Янг Бойз» (Швейцария)  3:0

Голы: Лефор, 51 (автогол), Дрейер, 62, Мабиль, 84.

Предупреждения: Каба, 31. Ониика, 41. Эбишер, 59. Святченко, 76. Фасснахт, 76.

Судья: Кабаков (Болгария).

Хернинг. Стадион «МСХ Арена».

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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    andre_lui
    online
      andre_lui, 17.09.2020 00:34
    0
    Довыигрывался!
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    andre_lui
    online
      andre_lui, 17.09.2020 00:34
    0
    Довыигрывался!
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