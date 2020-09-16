Вынули три мяча. Гроза украинских клубов Янг Бойз разгромлен в Дании

В поединке 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов датский «Мидтьюлланн» победил швейцарский «Янг Бойз» (3:0).
Соперником датского клуба в Q4 ЛЧ станет чешская «Славия», эта стадия будет состоять из двух матчей.
Напомним, за последние годы «Янг Бойз» выигрывал дуэли в ЛЧ как у «Шахтера», так и у «Динамо».
Лига чемпионов
3-й отборочный раунд
«Мидтьюлланн» (Дания) – «Янг Бойз» (Швейцария) – 3:0
Голы: Лефор, 51 (автогол), Дрейер, 62, Мабиль, 84.
Предупреждения: Каба, 31. Ониика, 41. Эбишер, 59. Святченко, 76. Фасснахт, 76.
Судья: Кабаков (Болгария).
Хернинг. Стадион «МСХ Арена».
Источник — Sport.ua
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